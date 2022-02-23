Kitap kurtlarına ödül

Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, eğitim öğretim yılı birinci dönem sonunda düzenledikleri ödül töreninde öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Mandıralıoğlu, “Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı birinci dönemini huzurla tamamlamanın sevincini yaşadık. Kıymetli öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Her sınıf seviyesinden dönem birincileri ve en çok kitap okuyan öğrencimizi ödüllendirme geleneğimizi devam ettirdik. Curling Genç Erkeklerde il birincisi olan takımımızı da ödüllendirdik. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize sağlıklı, huzurlu bir ara tatil temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

