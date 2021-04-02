Kitap kurtları ödüllendirildi

Bu yıl 57.’si kutlanan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül başta olmak üzere çok sayıda kişinin katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Şengül ve Yüksel’in konuşmaları ile devam eden programda “Pandemi döneminde kütüphaneler” konusunda Türkiyem Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Şükriye Gökgöz bir sunum yaptı.

Kitap ve kütüphane konulu şiirlerin okunduğu programda ilimizdeki kütüphanelerden en çok faydalanan okuyuculara çeşitli hediyeler verildi. Törende Asu Berk’in kişisel resim sergisinin de açılışı yapılarak gezildi.

Öte yandan 57. Kütüphaneler Haftası kapsamında hafta içinde okullar tarafından kütüphaneler gezildi.

(Haber Merkezi)

