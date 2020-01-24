Kitap fuarı ihalesi 27 Ocak’ta

20-29 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kitap fuarı bu zamana kadar Çorum'da yapılan en kapsamlı ve en geniş katılımlı fuar olma özelliğini taşıyacak. Kitap fuarının ihalesi ise 27 Ocak Pazartesi günü Belediye İhale Salonunda gerçekleştirilecek.

Kitap fuarının şehrin kültürel hayatına çok yönlü olarak fayda sağladığına inandıklarının altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu yıl 9.su düzenlenecek olan Geleneksel Kitap Fuarı ve Kültür Günlerinin kapsamını daha da genişleteceklerini dile getirdi. Türkiye'nin en ünlü yayınevleriyle görüşüldüğünü ve Çorum'da yer alacaklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Kültür ve edebiyata gönül vermiş, kitapsever hemşehrilerimiz ünlü yayınevleri ve yazarlarla buluşacak. Bundan sonra da Çorum'da kültür ve sanata yönelik faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam edecek” dedi. (Haber Merkezi)