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Kitap bağışı yapan Jandarma’ya öğrencilerden asker selamı

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun bütün kesimlerinin takdirini toplayan Çorum İl Jandarma Komutanlığı, bu kez kırsalda yaşayan çocuklar için seferber oldu.

Kitap bağışı yapan Jandarma’ya öğrencilerden asker selamı

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun bütün kesimlerinin takdirini toplayan Çorum İl Jandarma Komutanlığı, bu kez kırsalda yaşayan çocuklar için seferber oldu.

03 Kasım 2019 Pazar 19:15
Kitap bağışı yapan Jandarma’ya öğrencilerden asker selamı

Çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve toplumda kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kitap bağışı kampanyasına bedelli olarak görev yapan askerler de destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yapan bedelli askerler tarafından bağışlanan kitaplar Türkler ve Düvenci İlköğretim Okulu ile bir liseye İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından teslim edildi.

Okullarına kitap bağışı yapan Jandarma ekipleri asker selamı vererek teşekkür etti.

Okul ziyaretlerinde öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan çocuk dergisi hediye edildi. Jandarma ekipleri, çocuklarına kitap okumanın önemini anlatırken en güzel aktivitelerin başında kitap okumanın geldiğine dikkat çektiler. Jandarmaya sohbet imkânı bulan öğrenciler hem birlikte ders işledi hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)

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