Kısmet Petrol, Texaco’yu tanıttı
Türkiye madeni yağ ve kimyasallar pazarının liderlerinden olan Petrol Ofisi, dünyada en çok tercih edilen madeni yağlardan olan ABD merkezli Chevron Brands International LLC firması bünyesindeki Texaco yağlarını ilimizde düzenlediği etkinlikle ustalara tanıttı.
Chevron Brands International LLC’nin ürettiği madeni yağların ülkemizdeki faaliyetleri için lisans, üretim, dağıtım ve pazarlamayı kapsayan uzun süreli anlaşma uyarınca Petrol Ofisi tarafından Texaco markası altında üretimine başlanan otomotiv ve endüstriyel yağlarının tanıtımı için hazırlanan Gezici TIR Çorum’a geldi.
Çorum’un tanınmış esnaflarından Naim ve Yavuz Altıaylık’ın sahibi olduğu Kısmet Petrol yine farklı bir etkinliğe imza atarak sanayide çalışan ustalar ve madeni yağ satışı yapan firmaların temsilcilerine Texaco madeni yağları tanıttı.
Türkiye’de madeni yağlar ve akaryakıt sektörünün lider firması olan Petrol Ofisi ile Texaco Madeni Yağlar’ın Bölge Distribütörü olan Kısmet Petrolcülük, geçtiğimiz günlerde Tokat’ta düzenlediği tanıtım etkinliğini Çorum Sanayi Sitesi’nde de büyük bir katılımla gerçekleştirdi.
Gelişmiş teknolojili Texaco madeni yağlarının tanıtımının yapılmasının yanısıra katılımcı ustalara yönelik dayanıklılık ve performans aktivitesinin de gerçekleştirildiği programda ustalara yapılan yarışmalar sonucunda da çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Texaco Mobil TIR’ı ile yarın (bugün) Samsun’da da bir etkinlik düzenleyeceklerini dile getiren Kısmet Petrol sahipleri Naim ve Yavuz Altıaylık, programa katılan ustalara da teşekkür ettiler.
(Volkan SINAYUÇ)
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|24
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|21
|23
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|20
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|21
|11
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|O
|P
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|24
|60
|2. Liverpool
|22
|48
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|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
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|39
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|21
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|25
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|23
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|19
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