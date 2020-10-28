Kısıtlamalar Cumhuriyet coşkumuzu gölgeleyemez

Yarın 29 Ekim 2020…Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümü…Anıt çınarımız bir asra yaklaşırken, cumhuriyet değerlerine, dolayısıyla Atatürk ilkelerine bağlılığımız ve cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağına olan sarsılmaz inancımız da, Yüce Atatürk’e saygımız ve minnet duygumuz da her geçen gün katlanıyor.

Kimi zihniyetlerin, küresel salgını bahane ederek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını önemsizleştirme çabalarının elbette farkındayız, ama cumhuriyet çocukları olarak, pandemi kurallarına tam uymak koşuluyla, “Cumhuriyetimizin 97. Yılı” coşkusunu en üst düzeyde yaşama ve yaşatma kararlılığımızı da hiçbir güç engelleyemiyor. Törensiz, gösterisiz de olsa, bu coşkuyu yarın bütün hücrelerimizle hissedeceğiz ve ulusumuzla paylaşacağız.