Kısıtlamadan muaf tutulan bağışçıları Kızılay'a zabıta taşıdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışını olumsuz yönde etkiledi. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yardımcılarıyla birlikte bağışta bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti başlatmıştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde bağışta bulunmak için Alo 153 hattını arayan Muhammed Eroğlu ve Fatih Aşık adlı vatandaşlar zabıta ekiplerince evlerinden alınarak Kızılay Kan Bağışı Merkezine götürüldü. Burada kanını bağış yapan vatandaşlar tekrar evlerine bırakıldı.

Kan bağışında bulunan Muhammed Eroğlu, düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirterek Kızılay'ın kan stoklarında azalma meydana gelmesi üzerine bugün de bağışta bulunacağını söyledi. Eroğlu, kan bağışçılarına ücretsiz servis hizmeti verilmesi gibi örnek bir çalışmaya imza atan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.