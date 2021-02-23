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Kısıtlamada “eve et” hizmeti

Belediye Başkan Yardımcısı, BELTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında HalkEt sipariş hattına gelen telefonları cevapladı, siparişleri aldı.

Güncel 23.02.2021, 23:14
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Kısıtlamada “eve et” hizmeti

Çorum Belediyesi Mezbaha Tesisleri içerisinde yer alan Halk Et Tanzim Satış Mağazası hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da sipariş hattına gelen istekleri yerine getiriyor. Geçtiğimiz hafta sonu Halk Et tanzim satış noktasını ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Çöplü, Halk Et sipariş hattına gelen siparişleri bizzat aldı. (Haber Merkezi)

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