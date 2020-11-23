Kısıtlama öncesi son oyun: “Profesyonel”

Pandemi sürecinden dolayı kapanan tiyatroların yeniden açılmasıyla birlikte tiyatro severler ile oyuncular tekrar buluşmaya başlamışken, yeni kısıtlamalarla birlikte tiyatrolarda yine mağdur oldu.

Bu kapsamda karantina sürecinden en çok çocukların etkilendiğini düşünen Tiyatro Dördüncü Duvar, yeni sezona Hattu ile Şili “Bir Uzay Macerası” oyunu ile başlamıştı. Ekip, 3 yıldır ülkenin dört bir yanında oynadığı, festivallerde de sahneye koyduğu Duşan Kovaçeviç’in yazdığı “Profesyonel” adlı oyunu da kısıtlama öncesi seyirciyle buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağını da içeren yeni kısıtlama kararını açıklamasından önce Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda “Profesyonel” ile Çorumlu tiyatroseverlerin karşısına çıkan Tiyatro Dördüncü Duvar ekibi yine alkış aldı. Özgür Pehlivan’ın yönettiği oyunda Ömür Dinç, Müjgan Yürüyen, Özgür Pehlivan ve Murat Solak rol aldı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirlerine göre az sayıda seyirciye oynanan ancak daha önce oynadığı iki temsilde kapalı gişe yapan “Profesyonel” yine büyük beğeni topladı.

(Haber Merkezi)