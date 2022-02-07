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Kişi başı elektrik tüketiminde Türkiye dünyada ilk 10 içinde

Son veriler incelendiğinde Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketimi 3,348kWh olarak görülürken, bu rakamın en yüksek 15,438 kWh ile Kanada’da olduğu saptandı.

Güncel 07.02.2022, 17:43
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Kişi başı elektrik tüketiminde Türkiye dünyada ilk 10 içinde

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi. Ajans Press’inStatista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketiminin 3.348kWh olarak görüldü. 
Bu rakam en yüksek Kanada’da saptanırken, burada kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının 15,438kWh olduğu kaydedildi. Kanada’dan sonra ABD ikinci sırada gelirken, elektrik tüketim miktarının 13,098 kWh olduğu belirlendi. Suudi Arabistan ise kişi başına düşe elektrik tüketim miktarı 10,239 kWh oldu. 
İlk on içerisinde yer alan ve kişi başına elektrik tüketimi en fazla olan diğer ülkeler ise; Japonya, Fransa, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Çin ve Türkiye oldu. Nijerya’nın 157kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi.
FATURA VE KESİNTİ
ÜLKE GÜNDEMİNDE 
Ajans Press, elektrik VE elektrik tüketimi ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 yılının başından bugüne elektrik ile alakalı basına 151 bin 180 haber yansıdığı tespit edildi. 
Elektrik tüketimi ile alakalı ise yazılı ve dijital medya olmak üzere toplam çıkan haber adedi 100 binin üzerinde oldu. Özellikle yıl başından sonra yapılan zamlar ve gelen faturaların gündemde yer aldığı görülürken, fabrikalardaki elektrik kesintileri ise bir diğer konuşulan haber başlığı oldu.
(Haber Merkezi)
 

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