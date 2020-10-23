Kısa süreli yangın paniği

Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar 27. Sokak’ta bir binanın merdiven bölümünde bulunan elektrik aksamından dumanlan yükseldiğini gören bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangının yol yapım çalışması sırasında elektrik hatlarında yaşanan şase nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

(Haber Merkezi)