Son Dakika

Kısa süreli yangın paniği

Çorum’da bir binada elektrik aksamından çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Güncel 23.10.2020, 23:19
86
Kısa süreli yangın paniği

Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar 27. Sokak’ta bir binanın merdiven bölümünde bulunan elektrik aksamından dumanlan yükseldiğini gören bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangının yol yapım çalışması sırasında elektrik hatlarında yaşanan şase nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 24 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:53
Öğle 12:30
İkindi 15:27
Akşam 17:56
Yatsı 19:15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@