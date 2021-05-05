Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Güncel 05.05.2021, 02:14
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Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.
(İHA)
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