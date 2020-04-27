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Kısa çalışma ödeneğine Çorum’dan 1398 başvuru

Koronavirüs salgını dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde kapatılan işyerlerinde istihdamı korumak amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği’ne Çorum’dan da Bin 398 firma başvuruda bulundu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 21:26
Kısa çalışma ödeneğine Çorum’dan 1398 başvuru

Salgın nedeni ile tüm dünyada ekonomik hayat sıkıntıya düşerken, ülkemizde de yaşanan sorunların çözümü noktasında başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından ilimizden Bin 398 firmanın başvuru yaptığı ve bu kurumlarda çalışan 7 bin 700 sigortalı çalışanın ödenekten yararlanmaya hak kazandığı belirtildi.

Çorum’da başvuruda bulunan bütün firmaların destek almaya hak kazandığını duyuran Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Çorum İl Müdürü Ali Şahan, ödemelerin en geç 5 Mayıs’a kadar tamamlanacağını kaydetti. Başvuru yapan firmaların Bin 50’sinin işleminin bittiğini ve ödemelerin başladığını aktaran Ali Şahan, geri kalan firmaların işlemlerinin devam ettiğini ve yapılan denetim sonrası geri kalan firmalara da ödemelerin yapılacağını vurguladı.

Çorum İŞKUR Müdürü Şahan açıklamasında; “Türkiye’de koronavirüsten dolayı kapanması ve birçok firmada üretime ara verilmesi işçileri etkiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan önlem paketinde Kısa Çalışma Ödeneği yer alıyor. Bu koronanavirüs sebebiyle getirilen bir uygulama değil. Bu ödenek İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alıyor ve virüs ortaya çıkmadan önce de uygulanmaktaydı. Ancak Türkiye’de buna başvurmak için şartlar biraz daha kolaylaştırıldı. Ödemeler ise İşsizlik Fonu’ndan yapılıyor. İşsizlik Fonu’nun gelirleri ise yüzde 2 işveren primi, yüzde 1 işçi primi ve yüzde 1 devlet katkısı ile faiz gelirlerinden oluşuyor. Devletin katkısı işçiden yapılan kesinti ile aynı” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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