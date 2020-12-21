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Kısa çalışma ödeneğinden 28.773 kişi yararlandı

Çorum’da; İş-Kur’un pandemi döneminde çalışanlara destek vermek amacıyla uyguladığı kısa çalışma ödeneğinden 28 bin 773 kişi yararlandı.

Güncel 21.12.2020, 14:56
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Kısa çalışma ödeneğinden 28.773 kişi yararlandı

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Havanur Demirtaş ve Seher Bayıral, Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde kurumda müdür olarak göreve başlayan Levent Tuzcu ile bir süre sohbet eden Tahtasız, Tokgöz ve beraberindekiler, hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

İş-Kur Müdürü Levent Tuzcu’ya görevinde başarılar dileyen CHP heyeti, ayrıca pandemi döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tuzcu, “Kısa Çalışma Ödeneği” için 1935 işyerinin başvuruda bulunduğunu, toplam 28.773 çalışanın bu ödenekten yararlandığını belirterek, başvuruların 31.12.2020 tarihinde sona ereceğini, ancak ödemelerin 30.06.2021 tarihine kadar devam edeceğini, Cumhurbaşkanının süreyi uzatma yetkisinin bulunduğunu bildirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise İş-Kur Müdürü Levent Tuzcu’ya başarılar dileyerek, gerekli konularda işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tuzcu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.

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