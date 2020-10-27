Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı

Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.

(İHA)