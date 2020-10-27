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Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel 27.10.2020, 23:23
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Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı

Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.

(İHA)

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