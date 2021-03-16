Kısa Çalışma Ödeneği ay sonu bitiyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını Mart ayı sonunda bitiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek KÇÖ ile ilgili merakla beklenen son tarihi açıkladı.

İşten çıkarma yasağının uzatılmasıyla birlikte KÇÖ’nün uzatılıp uzatılmayacağı merakla bekleniyordu. Ödeneğin Mart ayı sonu biteceğini kaydeden Erdoğan, “Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu” ifadesinde bulundu.

Prim borçlarının 6 ay süre ile ertelendiğini kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “1,3 milyon işyerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle erteledik. Test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasında 7,8 milyar lirayı aştı. Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık”

(Haber Merkezi)

