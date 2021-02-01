Son Dakika

Kısa çalışma ödeneği 5 Şubat’ta hesaplarda

Son dakika haberine göre Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin tarihi açıklandı.

Güncel 01.02.2021, 21:49
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Kısa çalışma ödeneği 5 Şubat’ta hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.
(AA)
 

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