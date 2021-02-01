Kısa çalışma ödeneği 5 Şubat’ta hesaplarda
Son dakika haberine göre Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin tarihi açıklandı.
Güncel 01.02.2021, 21:49
16
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.
(AA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
açık
Namaz Vakti 01 Şubat 2021
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:59
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:26