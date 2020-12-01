Kış tedbirleri ele alındı

İçişleri Bakanlığı’nın 20 Kasım 2020 tarihli 18542 sayılı genelgesi kapsamında Çorum il merkezi, ilçe ve köylerinde kış mevsimi süresince olumsuz hava şartlarıyla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili konular görüşüldü.

“Kış Tedbirleri” konulu İl AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar hakkında tebliğ ile (1 Aralık- 1 Nisan) tarihleri arasında şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda, kış lastiği takılması zorunluluğu getirildiği hatırlatılan toplantıda il sınırları içinde dünden itibaren 1 Nisan 2021 tarihine kadar tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu açıklandı.

Vali Çiftçi yönetiminde yapılan toplantıda alınan kararlar şu şekilde açıklandı: “Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar başta olmak üzere, sürücülerin uykusuz, yorgun ve süre dışı araç kullanımını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verilecek. Vatandaşların kış şartlarında güvenli araç kullanmaları, trafikte karşılaşılabilecekleri riskler ile araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurmaları konularında bilinçlendirilecekler.

Karayollarında şiddetli hava akımına bağlı sis, kar sürgünü, gizli buzlanma vb. olumsuzlukların yaşandığı karayolu kesimlerine gelinmeden önce özellikle yüksek ve ağır taşıt sürücülerinin durdurularak veya megafonla “görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları” hususlarında uyarılacak.

Sisli ve yağışlı olan ve zincir takılması gereken yol kesimlerine gelmeden önce taşıt sürücüleri bizzat durdurularak veya araç megafonları ile yavaş ve dikkatli seyretmeleri sağlanacak, ayrıca gündüzleri sürücüler yakını gösteren ışıklarını yakmaları hususlarında uyarılacak. Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda sürücüler, alternatif güzergâhlara yönlendirilecek veya karayolu elverişli hale gelinceye kadar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler)’de bekletilecek, bu süre içerisinde terminallerden çıkış yapacak otobüslerin de hareketlerine izin verilmeyecek.

Çorum Belediye Başkanlığınca billboardlarda vatandaşların alması gereken kış tedbirleriyle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca denetimlerde kış lastiği takmayan araçlara (2918) Sayılı Karayolları Trafik Kanunun “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu” başlıklı 65/A maddesi gereği mevzuatta belirlenen hükümlere uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak. Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında yapılan denetimlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ‘İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları’ doğrultusunda gerçekleştirilecek”

(Haber Merkezi)