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“Kış lastiği takmak için 1 Aralık’ı beklemeyin”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık’ı beklemeden kış lastiği kullanılması gerektiğini belirtti. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık’tan itibaren başlıyor. Ancak yurdumuzun birçok bölgesinde soğuk havalar yağmurla birlikte etkisini gösterirken bazı illerimize yılın il karı yağdı. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerimiz kış lastiği takmak için 1 Aralık’ı beklememeli. Kış lastiğinde tarihten çok hava muhalefetleri göz önüne alınmalı. Öte yandan yalnızca ticari araçlar değil trafikteki tüm özel araçlar da kış lastiğine geçmeli” dedi.

“Kış lastiği takmak için 1 Aralık’ı beklemeyin”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık’ı beklemeden kış lastiği kullanılması gerektiğini belirtti. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık’tan itibaren başlıyor. Ancak yurdumuzun birçok bölgesinde soğuk havalar yağmurla birlikte etkisini gösterirken bazı illerimize yılın il karı yağdı. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerimiz kış lastiği takmak için 1 Aralık’ı beklememeli. Kış lastiğinde tarihten çok hava muhalefetleri göz önüne alınmalı. Öte yandan yalnızca ticari araçlar değil trafikteki tüm özel araçlar da kış lastiğine geçmeli” dedi.

17 Kasım 2019 Pazar 18:54
“Kış lastiği takmak için 1 Aralık’ı beklemeyin”

“KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLARA YENİ YILDA YENİ CEZA GELİYOR”

1 Aralık’tan itibaren zorunlu kış lastiği takmamanın cezasının 885 TL olduğunu hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Ülkemizde şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasındaki dört aylık dönemde kış lastiği takması zorunlu. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmayan bu araçlara 885 TL ceza yazılacak. Bu ceza miktarı sadece Aralık ayı için geçerli. Kış lastiği takmamanın cezasının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise yeniden değerleme oranında yüzde 22,5 artırılarak 1084 TL’ye çıkması bekleniyor. Zorunlu uygulamanın başlamasına kısa bir süre kala yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız daha önceden kış lastiği takmalı.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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