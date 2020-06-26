Kırtasiyelere YKS izni

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden yapılan toplantıda çeşitli konular görüşülerek karara bağlandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla haftasonu yapılacak YKS’nin en uygun şartlarda yapılabilmesi için cumartesi 09.30-15.00, pazar ise 09.30-18.30 saatleri arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hatırlatılan toplantıda ilimizde YKS yapılacak okulların/sınav merkezlerinin etrafında bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildiği, alınan karara uymayan kişilere ve işyerlerine idari para cezası başta olmak üzere ilgili kanunlara göre işlem yapılacağı vurgulandı.

(Haber Merkezi)