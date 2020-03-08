Kırtasiye sektörünün kalbi Çorum’da attı

Anitta Otel’de gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden onlarca imalat ve ithalatçı firmanın stant açtığı fuarda birbirinden güzel kırtasiye malzemeleri görücüye çıktı.

İmalatçı ve ithalatçıyı kırtasiyecilerle buluşturan fuara Çorum ile birlikte Amasya, Tokat, Yozgat, Nevşehir, Samsun, Ordu, Giresin, Trabzon ve Rize gibi çevre illerden kırtasiyeciler katıldı.

Fuar hakkında bilgi veren Erka Kâğıt yetkilileri, sektörün kalbini Çorum’a taşıdıklarını ifade ederek, bu sene 17’ncisi düzenlenen fuarın misafirlerini 3 gün süreyle Çorum’da ağırladıklarını dile getirdiler. Firma yetkilileri ayrıca bu yıl Erka Kâğıt ve Kırtasiye’nin 50 yılı geride bırakmanın sevincini yaşadığını da sözlerine ekledi. (Volkan SINAYUÇ)