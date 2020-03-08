Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105581
ALTIN
330.109
DOLAR
6.1183
STERLİN
8.0476
EURO
6.9899

Kırtasiye sektörünün kalbi Çorum’da attı

Çorum’un kâğıtçılık ve kırtasiye sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan Erka Kâğıt ve Kırtasiye’nin bu yıl 17’ncisini düzenlediği “Geleneksel Kırtasiye Fuarı” büyük ilgi gördü.

Kırtasiye sektörünün kalbi Çorum’da attı

Çorum’un kâğıtçılık ve kırtasiye sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan Erka Kâğıt ve Kırtasiye’nin bu yıl 17’ncisini düzenlediği “Geleneksel Kırtasiye Fuarı” büyük ilgi gördü.

08 Mart 2020 Pazar 23:40
Kırtasiye sektörünün kalbi Çorum’da attı

Anitta Otel’de gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden onlarca imalat ve ithalatçı firmanın stant açtığı fuarda birbirinden güzel kırtasiye malzemeleri görücüye çıktı.

İmalatçı ve ithalatçıyı kırtasiyecilerle buluşturan fuara Çorum ile birlikte Amasya, Tokat, Yozgat, Nevşehir, Samsun, Ordu, Giresin, Trabzon ve Rize gibi çevre illerden kırtasiyeciler katıldı.

Fuar hakkında bilgi veren Erka Kâğıt yetkilileri, sektörün kalbini Çorum’a taşıdıklarını ifade ederek, bu sene 17’ncisi düzenlenen fuarın misafirlerini 3 gün süreyle Çorum’da ağırladıklarını dile getirdiler. Firma yetkilileri ayrıca bu yıl Erka Kâğıt ve Kırtasiye’nin 50 yılı geride bırakmanın sevincini yaşadığını da sözlerine ekledi. (Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Şeyho dede toprağa verildi
Şeyho dede toprağa verildi
ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı
ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı
Türkler yılda ortalama 9 kez doktora gidiyor
Türkler yılda ortalama 9 kez doktora gidiyor
Çorum’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruluyor
Çorum’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruluyor
OSB yönetimi toplandı
OSB yönetimi toplandı
Hatıra ormanına fidan diktiler
Hatıra ormanına fidan diktiler

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim