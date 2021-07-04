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Kırşehir'de dolandırıcılık yaptılar, Yozgat'ta yakalandılar

Kırşehir’de bir internet sitesi üzerinden 160 bin liraya satışa çıkarılan otomobili alma bahanesiyle Çorum’dan gelen 3 dolandırıcı, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu Yozgat’ta yakalandı. 

Güncel 04.07.2021, 18:21
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Kırşehir'de dolandırıcılık yaptılar, Yozgat'ta yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’de yaşayan A.A. aracını satmak için internet üzerinden ilan verdi. Çorum’dan arayan dolandırıcı ise A.A.’nın aracını ilanda gördüğünü ve aracı almak istediğini söyledi. İddiaya göre Çorum’dan Kırşehir’e gelen B.T. (22), H.S.(28) ve A.Ö. (51), araç sahibi A.A. ile 160 bin liraya anlaştı. A.A.’dan vekalet alan H.S. ve A.Ö., otomobili sanayiye götürmek istediklerini söyleyerek ortadan kayboldu. B.T. ise A.A’yı bir süre oyalamaya devam etti. Kırşehir’de galericiler sitesine giden B.T. ve H.S., 140 bin liraya aracı bir oto galericiye sattıktan sonra H.S.’yi de alarak Kırşehir’den ayrıldı. 
A.A.'nın durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan B.T., H.S. ve A.Ö., Kırşehir’de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 

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