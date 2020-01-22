Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122747
ALTIN
296.597
DOLAR
5.9170
STERLİN
7.7746
EURO
6.5590

Kırsalda karda kesintisiz enerji mücadelesi

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, doğa ile adeta 'kesintisiz enerji' mücadelesi veriyor. 5 ilde birçok köye ulaşmak için ekipler kapalı yolları yürüyerek aşıyor ve elektriği ulaştırıyor. 

Kırsalda karda kesintisiz enerji mücadelesi

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, doğa ile adeta 'kesintisiz enerji' mücadelesi veriyor. 5 ilde birçok köye ulaşmak için ekipler kapalı yolları yürüyerek aşıyor ve elektriği ulaştırıyor. 

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:15
Kırsalda karda kesintisiz enerji mücadelesi

Kar yağışlarının artması nedeniyle özellikle kırsalda meydana gelebilecek elektrik kesintileri için YEDAŞ ekipleri teyakkuza geçti. Kırsalda amansız mücadeleyi sürdüren YEDAŞ arıza ekipleri, birçok köy yollarının kapanmasına rağmen koordineli olarak her arıza ihbarına koştu. Doğaya karşı mücadelesini 'kesintisiz' sürdüren ekipler, adeta dinlenmedi. 
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop kırsalında yaşanan yoğun kar yağışı en çok iç bölgeleri etkiledi. Yüksek dağ köylerinde enerji nakil hatlarının sıfırın altındaki soğuk nedeniyle zarar görmesi üzerine zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için her il ve ilçede özel ekipler oluşturan YEDAŞ, yolu kapalı olan köylere ise yürüyerek elektriği ulaştırmayı başardı. 

“Ekiplerimizin mücadelesi sürüyor” 
YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Tüm illerde ekiplerimiz ile faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ama bununla da kalmayıp, gerektiğinde ekiplerimiz kırsalda kızaklarla ve yürüyerek, elektriği köylere götürmeyi başardı. Onlarca aracımız, il ve ilçelerde, köylerdeki arızalara müdahale etmektedir. Coğrafi olarak zor bölgelerde 7/24 esasına uygun olarak arıza ekiplerimiz canla başla görevlerini sürdürüyor" dedi. 
Bora şu bilgileri verdi: "Yatırımlarımızı kentlerde olduğu kadar kırsalda da ağırlıklı olarak sürdürüyoruz. Ama açıktaki hatların, her türlü doğa koşullarına açık ve korunmasız olduğunu da unutmamalıyız. Şu ana kadar kırsaldaki yolların büyük bölümünün kapanmasına rağmen ilk günden itibaren sadece bazı uç noktalarda kesinti yaşandı ancak ekiplerimiz anında müdahale etti. Halen de çetin mücadelemiz sürüyor.” 

İlgili Haberler
Memur-Sen’den Saadet Partisi’ne iade-i ziyaret
Memur-Sen’den Saadet Partisi’ne iade-i ziyaret
“İntihar eğilimi olanların yüzde 80’i haber verir”
“İntihar eğilimi olanların yüzde 80’i haber verir”
Enerjinin korunmasına dikkat çektiler
Enerjinin korunmasına dikkat çektiler
İlkokul müdürleri birinci dönemi değerlendirdi
İlkokul müdürleri birinci dönemi değerlendirdi
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli
“Meslek öğrenmek genç işsizliği bitirir”
“Meslek öğrenmek genç işsizliği bitirir”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim