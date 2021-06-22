“Kırsal nüfusun yüzde 96.2’si kanalizasyondan yararlanıyor”

Yapılan açıklamada, Çorum merkez ile birlikte 14 ilçe, 759 köy ve 393 bağlıda yaşamlarını sürdüren 132.276 kırsal nüfusa hizmet götürüldüğü belirtilerek, “757 adet köyde ve 202 adet bağlıda kanalizasyon tesisi bulunmakta olup, kırsal nüfusun % 96.2’si kanalizasyon tesisinden faydalanmaktadır” denildi.

Çorum İl Özel İdaresi’nin 2005 yılından bugüne kadar köy ve bağlılarda içme suyu sektöründe 89 milyon 821 bin 240,68 lira ödenek ile 2.481 adet işi tamamladığının bilgisinin verildiği açıklamada, diğer yatırımlarla ilgili şu bilgiler verildi:

“759 adet köyün tamamı ve 341 adet bağlı şebekeli içme suyuna kavuşmuştur. 52 adet bağlı ise çeşmeli olarak sağlıklı içme suyundan faydalanmaktadır. Kırsal nüfusun % 99.6sı şebekeli içme suyundan faydalanmaktadır.

Çorum İl Özel İdaresi 2005 yılından bugüne kadar köy ve bağlılarda kanalizasyon sektöründe 61 milyon 636 bin 961,09 TL ödenek ile 1.003 adet iş tamamlanmıştır. 757 adet köyde ve 202 adet bağlıda kanalizasyon tesisi bulunmakta olup, kırsal nüfusun % 96.2’si kanalizasyon tesisinden faydalanmaktadır.

İl Özel İdaresi bundan sonra da kendisine verilen görev ve yetki çerçevesinde, kırsal kesimin alt yapısını daha da iyileştirmek, köylerimizin hayat standartlarını yükseltmek gayesiyle çalışmalarına aralıksız devam edecektir.” (Haber Merkezi)

