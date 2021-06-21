“Kırsal nüfusun %92’si asfalt ve beton parkeden faydalanıyor”

Özel İdare’nin Çorum ili sınırları içerisinde bulunan 14 ilçe, 759 köy ve 393 bağlıda yaşamlarını sürdüren 132.276 kırsal nüfusa hizmet götürdüğünün belirtildiği açıklamada, “2005 yılından bugüne kadar köy yollarında 11 milyon 449 bin 293,71 lira ödenek ile 49,9 km bitümle sıcak karışım asfalt kaplama,

162 milyon 278 bin 499,70 lira ödenek ile 2.515 km 1.kat asfalt sathi kaplama, 20 milyon 213 bin 767,30 lira ödenek ile 1.522 km 2. kat asfalt sathi kaplama,

13 milyon 235 bin 719,95 lira ödenek ile 2.374 km stabilize kaplama, 5 milyon174 bin 300 lira ödenek ile 210 km bakım ve onarım,

28 milyon 779 bin 578,52 lira ödenek ile 266 adet menfez, 70 adet köprü ve 88 adet istinat duvarı, 142 milyon 651 bin 155,35 lira ödenek ile 6.013.096 metrekare köy ve bağlılarında beton parke çalışması gerçekleşmiştir. Kırsal nüfusun yüzde 92’si asfalt ve beton parke taşından faydalanmaktadır.

İl Özel İdaresi bundan sonra da kendisine verilen görev ve yetki çerçevesinde, kırsal kesimin alt yapısını daha da iyileştirmek, köylerimizin hayat standardını arttırmak gayretiyle çalışmalarına aralıksız devam edecektir” denildi. (Haber Merkezi)

