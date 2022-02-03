Kırsal kesime mobil kanser tarama aracı

İl Özel İdare ile Çorum Belediyesi tarafından ortak alınacak olan araçla ilgili İl Genel Meclisi üyelerine bilgi veren Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, “Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “kırsal alanda sağlık taraması” projeleri var. Bu projeler kapsamında kadınlar kontrolden geçirilerek, olası bir kanser hastalığının önüne geçiliyor.

Söz konusu sağlık taramasının yerinde yapılması izin bir çalışma başlattık. Köylerden kadınlar gelmesin, biz onların ayağına gidelim istedik. Bu nedenle tam teşekküllü “mobil mamografi aracı” almak için çalışmalara başladık. Çorum Belediyesi ile ortak alacağımız aracın fiyatı 860 bin lira. Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu araçla köylere giderek mamografi ve smear hastalıklarının erken teşhisi için tarama yapacak” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile AK Parti, CHP ve MHP grup başkanları, söz konusu aracın alımında çaba sarf eden tüm yetkilileri tebrik ettiklerini bildirdiler.

(Taner ŞİMŞEK)

