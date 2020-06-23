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Kırsal kesimde dolu zararı
Çorum’da etkili olan dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi.
Güncel 23.06.2020, 19:16
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Türkiye’nin büyük bir bölümünde olduğu gibi Çorum da, dolu ve selden nasibini almaya devam ediyor.
Saat 15.00 sıralarında kentin büyük bir bölümünde şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösterirken, özellikle kırsal kesimlerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü. (Haber Merkezi)
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