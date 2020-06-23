Kırsal kesimde dolu zararı

Türkiye’nin büyük bir bölümünde olduğu gibi Çorum da, dolu ve selden nasibini almaya devam ediyor.

Saat 15.00 sıralarında kentin büyük bir bölümünde şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösterirken, özellikle kırsal kesimlerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü. (Haber Merkezi)