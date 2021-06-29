“Kırsal kemisin altyapısı daha da iyileştirilecek”

Her gün farklı bir birim müdürlüğünün faaliyetini açıklayan Özel İdare tarafından, dün de “sağlık, güvenlik ve çevre koruma” yatırımlarıyla ilgili bilgi verildi.

Verilen bilgiye göre, Çorum İl Özel İdaresi 2005 yılından bugüne kadar sağlık alanında 7 milyon136 bin lira ödenek ile 22 adet, güvenlik alanında 1 milyon 794 bin lira ödenek ile 11 adet iş gerçekleştirdi.

Öte yandan köy ve bağlılarda çevre koruma alanında ise 5 milyon 554 lira ödenek ile 916 adet çocuk oyun grubu, 5 milyon 344 bin lira ödenek ile 9.472 adet çöp konteynırı alımı, 772 bin lira ödenek ile 5 adet çim halı saha yapım işinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, “İl Özel İdaresi bundan sonra da kendisine verilen görev ve yetki çerçevesinde, kırsal kesimin alt yapısını daha da iyileştirmek, köylerimizin hayat standartlarını yükseltmek gayretiyle çalışmalarına aralıksız devam edecektir” denildi.

(Haber Merkezi)

