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Kırsal kalkınmaya 11 milyon liralık destek

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tarıma dayalı yatırımlara 11 milyon lira hibe ödemesi yapılacağını bildirdi.

Kırsal kalkınmaya 11 milyon liralık destek

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tarıma dayalı yatırımlara 11 milyon lira hibe ödemesi yapılacağını bildirdi.

31 Ocak 2020 Cuma 22:30
Kırsal kalkınmaya 11 milyon liralık destek

Ceylan, “kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin 13. etap projeler kapsamında 29.12.2019 tarihi itibariyle değerlendirme süreci biten 47 projenin Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderildiğini, yapılan değerlendirmede 47 projenin tamamının kabul gördüğünü açıkladı.

Ceylan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilmiştir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konularında 34 adet proje desteklenmiş olup toplamda 3.962.750 TL proje tutarı için 1.981.375 TL hibe ödemesi yapılacaktır. Aynı zamanda ekonomik yatırımlar konulu projelerden 13 adet proje desteklenmeye hak kazanmış olup toplamda 20.046.296 TL proje tutarı için 8.868.443 TL hibe ödemesi yapılacaktır. Çorum ili olarak 47 projede; toplam proje tutarı 24.009.046 TL olup verilecek hibe tutarı toplamda 10.849.818 TL’dir.

Hibe ödemesine hak kazanan yatırımcılara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tebligat yapılacaktır. Yatırımcılar en geç 45 gün içinde hibe sözleşmesi imzalayacaklardır. Önümüzdeki dönemlerde yayımlanan hibe programları kapsamında Çorum olarak Bakanlığımıza gönderilen projelerin olumlu olarak geçirilmesi konusu şimdi olduğu gibi tarafımdan titizlikle takip edilecektir. Tabi bu 47 proje ilimiz için yeterli değildir. Önümüzdeki yıl bu proje sayısını yüzde yüz artırarak en az 94 projeye çıkarmamız lazım. Bakanlıktan en çok payı Çorum olarak almamız lazım. Bunun içinde ne kadar çok proje ile başvurursak o kadar çok destek alırız. Biz de Bakanlık düzeyinde gerekli takiplerimizi yaparak Çorum’u bu projelerden daha fazla pay sahibi yapma gayretindeyiz.” (Haber Merkezi)

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