Kırsal Kalkınma’dan bu yıl 6.5 milyon liralık hibe

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Çorum’da 51 projeye toplam 6 milyon 564 bin liralık hibe desteği verileceğini bildirdi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dördüncü döneminin Bakanlar Kurulu kararı ile uygulanacağını kaydeden Ceylan, “09.06.2021 tarih itibariyle değerlendirme süreci biten ve ilimizde değerlendirilen 51 proje Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmıştır” dedi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda 5.077.512 lira proje tutarlı 47 adet projeye 2.538.756 lira hibe ödemesi yapılacağını belirten Ceylan, ekonomik yatırımlar konulu 10 milyon 922 bin lira proje tutarlı 4 adet projeye de 4 milyon 26 bin lira hibe ödemesi yapılacağını bildirdi. .

İlk günkü aşk ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üretime, kalkınmaya devam, her daim üreticinin yanında olan başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Üreten Çorum çiftçisinin dün olduğu gibi bugün de yanlarında olup hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Ceylan, kırsal alanda tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında 2006 /2020 yılları arasında Çorum’da 116 adet projeye ödeme yapıldığını belirterek, toplamda 52.758.050 milyon lira proje tutarlı 26.379.025 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını bildirdi. (Haber Merkezi)

