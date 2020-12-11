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Kırsal kalkınma yatırımları destekleme müracaatları başladı

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, 14. etap tarıma dayalı ekonomik yatırımların müracaat süresinin başladığını söyledi.

Güncel 11.12.2020, 23:35
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Kırsal kalkınma yatırımları destekleme müracaatları başladı

Son başvuru tarihinin 6 Mart 2021 olduğuna dikkat çeken Sarı, başvuruların uygulama rehberi yayım tarihi olan 7 Aralık.2020 tarihinde başladığını, bu tarihten itibaren 90 gün içerisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sayfasında, https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx uygulamasına girilerek yapılabileceğini bildirdi.

Yatırım tutarı ve destekleme oranları hakkında da bilgiler veren Orhan Sarı, “Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, yatırım niteliği; yeni tesis olan başvurulardan 3.000.000 TL, tamamlama olan başvurularda 2.000.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 TL üst limitini geçemez” dedi. (Haber Merkezi)

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