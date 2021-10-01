“Kırsal alanda su büyük bir sorun”

İl Genel Meclisi’nin başlayan Eylül ayı oturumuna CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanı Yıldız Bek, Osmancık’ın Öbektaş Köyü’nde su sorunu nedeniyle yaşanan olayı Meclis gündemine taşıdı. Öbektaş Köyü’nde iki mahallenin birbirine girdiğine ilişkin olayların gazetelerde yer aldığını anımsatan Bek, “Buradaki olayın sebebi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürü’nün meclis üyelerini bilgilendirmesini istiyorum” dedi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ise Çorum’un Türkiye’nin en kurak illerinden birisi olduğunu belirterek, “Bu sene KÖYDES ile ilgili yatırımlarımızı özellikle suya ayırdık. Su sıkıntısı gerçekten büyük bir sorun. Kendi köyümde de aynı sorun yaşanıyor. Bazı köylerimizde yeraltı suyu dahi bulunamıyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Alaca İl Genel Meclis Üyesi Abdurruhman Karagöz de aynı kuraklığın Alaca’da da yaşandığı söyledi. Karagöz, birçok köyde susuzluk nedeniyle tankerle su taşındığını kaydederek, “Kuraklığın en fazla hissedildiği ilçeler Alaca, Boğazkale ve Sungurlu” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

