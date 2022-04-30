Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu, Kemallı kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Turgay Gültekin (44) yönetimindeki 34 ZS 4650 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Nisanur Hekimoğlu (30) yönetimindeki 34 TR 8459 plakalı otomobile çarparak yol ortasına ters devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Canset G. (40) ve çocukları Çağan Alp G. (13), Bartu G. (2) ile Barlas G. (2) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi.



