Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü drone'ye yakalandı
ÇORUM’da trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 15 sürücüye 14 bin 710 TL ceza kesildi. Denetimlerde bir gün önce satın aldığı aracı ile kırmızı ışıkta geçen sürücü droneye yakalanınca 314 TL., para cezası yemekten kurtulamadı.
Güncel 28.04.2021, 13:47 28.04.2021, 13:54
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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum- Ankara Karayolunda yaptıkları uygulamada Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 15 sürücüye toplam 14 bin 710 TL ceza kesildi. Kırmızı ışık ihlali yapan Ş.D., isimli sürücü kendisine ceza kesen polise, “Kırmızı ışıkta geçmek zorunda kaldım, arkamdan hızla TIR geliyordu. Üstelik aracıda dün almıştım. İlk cezamızı da kesilmiş oldu” dedi.314 TL para cezası kesilen sürücü işlemlerinin ardından yoluna devam etti.
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