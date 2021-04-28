Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü drone'ye yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum- Ankara Karayolunda yaptıkları uygulamada Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 15 sürücüye toplam 14 bin 710 TL ceza kesildi. Kırmızı ışık ihlali yapan Ş.D., isimli sürücü kendisine ceza kesen polise, “Kırmızı ışıkta geçmek zorunda kaldım, arkamdan hızla TIR geliyordu. Üstelik aracıda dün almıştım. İlk cezamızı da kesilmiş oldu” dedi.314 TL para cezası kesilen sürücü işlemlerinin ardından yoluna devam etti.