Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,8 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,1 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 176 bin 629 ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi 223 bin 693 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 oranında azaldı. Koyun eti üretimi 30 bin 600 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 70,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,9 oranında arttı.

(Ömür SOYTEMİZ)