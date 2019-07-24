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“Kırkdilim’deki T3 tüneli bu yıl tamamlanacak”

Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 1 Temmuz 2019 yılı verilerine göre 325 km bölünmüş yol yapıldığını 143 km yolun taahhütten işlerinin devam ettiğini, tek yollara bakıldığında ise 101 km tamamlanan tek yol 54 km taahhütten devam eden işleri bulunan yol ve ihalesi tamamlanan 438 km tek yol olduğunu anlattı.

“Kırkdilim’deki T3 tüneli bu yıl tamamlanacak”

Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 1 Temmuz 2019 yılı verilerine göre 325 km bölünmüş yol yapıldığını 143 km yolun taahhütten işlerinin devam ettiğini, tek yollara bakıldığında ise 101 km tamamlanan tek yol 54 km taahhütten devam eden işleri bulunan yol ve ihalesi tamamlanan 438 km tek yol olduğunu anlattı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:23
“Kırkdilim’deki T3 tüneli bu yıl tamamlanacak”

30.Haziran 2019 tarihi itibarı ile 10 adet devam eden, 2 adet kesin hesap aşamasında, 1 adet kesin hesabı tamamlanmış ve 1 adet ihale sonuç aşamasında olmak toplam 14 adet işlerinin bulunduğunu belirten Bölge Müdürü Gönenli, toplam proje tutarının 2.572 milyon lira, 2018 yılı sonu harcama tutarının ise 691 milyon lira olduğunu anlattı.

Konuşmasında Kırkdilim Yoluyla ilgili de bilgi veren Gönenli, Toplam 8,6 km uzunluğunda BY-BSK standardında olan yolda, yapım çalışmalarına 02.02.2018 tarihinde başlanıldığını, 2018 yıl sonu itibariyle henüz tamamlanmış bir kesim bulunmadığını söyledi. 2019 yılında T3 tüneli, T3 tüneli giriş ve çıkış portalleri ile T2 tüneli çıkış portalinde çalışılmasının hedeflendiğini anlatan Gönenli, 2019 yılı içerisinde 1553 metrelik T3 tüneli, T3 tüneli giriş ve çıkış portalleri ile T2 tüneli çıkış portalinde çalışmaların devam edeceğini vurguladı. T3 tünelinin bu yıl bitirilmesini planladıklarını dile getiren Gönenli, diğer tünelde ise 200 metre kadar ilerleme yapmayı planladıklarını ifade etti.(Erkan BAYATLI)

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