Kırkdilim’de T2 tüneli yakında bitmiş olacak

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum Koordinasyon Kurulu toplantısında kent yöneticilerine bilgi verdi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin daha önce T2 tünelinin Aralık ayında açılacağı yönündeki açıklamaları hatırlatması üzerine Silov, “Aralık ayının sonu gibi açmayı düşünüyorduk. Zeminde özel bir uygulama yapıyoruz. Onun için bir gecikme yaşandı. Şubat ayında T2 tüneli de bitmiş olacak” dedi.

Kırkdilim mevkiindeki yol ve tünel çalışmalarının devam ettiğini belirten Silov, zeminden kaynaklanan problem nedeniyle T2 tünelinde gecikme yaşandığını söyledi.

Geçen yıl Aralık ayında tamamlanması planlanan T2 tünelinin Şubat ayının ortalarına sarkacağını belirten Silov, “T2 tünelinde yaklaşık 30 metrelik bir alan kaldı ancak zeminle ilgili sorun çıktı. Burada 'umbrella' adı verilen özel bir sistem uygulanacak. Bu sistem için ihtiyaç duyulan parçaların talebi yapıldı. Bu nedenle bir gecikme oldu. Şubat ayı ortalarında hem gidiş hem de dönüş olarak T2 tünelleri tamamlanmış olacak” dedi.

(Haber Merkezi)