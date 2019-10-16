“Kırkdilim’de ilk tünelin yarısı tamamlandı”

Projelerin toplam tutarının 2.604 milyon lira olduğunu, 2018 yılında toplam 692 milyon lira harcama yapıldığını kaydeden Gönenli, 2019 yılı hedeflenen ödenek toplamının ise 394 milyon lira olduğunu anlattı.

2019 yılı içerisinde 0,6 Km’lik Sallar Kavşağı ve 0,9 Km’lik Arpagos Mevkiinin BY-BSK seviyesinde tamamlanmasını hedeflediklerini ayrıca 1 adet 844 m uzunluğundaki çift tüp tünelde çalışılması ve bir tüpün kazı destekleme işlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini anlatan Gönenli, 2019 yılında Arpagos Kavşağının 0,9 Km BY-BSK seviyesinde ve Sallar Kavşağı’nın 0,6 Km BY-BSK seviyesinde tamamlandığını, Badal Tünelinde ise çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

KIRKDİLİM T3 TÜNELİ KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Koordinasyon kurulu Toplantısı’nda Kırkdilim Tüneli ile ilgili bilgi de veren Gönenli, Toplam 8,6 Km uzunluğunda BY-BSK standardında olan yolda, yapım çalışmalarına 02.02.2018 tarihinde başlanıldığını, proje bünyesinde 3 adet toplam uzunluğu 4091 m olan çift tüp tünel, 3 adet hemzemin kavşak, toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işleri bulunduğunu anlattı.

2018 yıl sonu itibariyle henüz tamamlanmış bir kesim bulunmadığını ifade eden Murat Gönenli,

2019 yılında T3 Tüneli, T3 Tüneli giriş ve çıkış portalleri ile T2 Tüneli çıkış portalinde çalışılması hedeflendiğini, T3 tünelinde 700 metre ilerlendiğini ve kısa süre sonra açılacağını, T2 tünelinde ise 200 metre ilerlendiğini dile getirdi.(Erkan BAYATLI)