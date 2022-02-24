Kırkdilim’de çalışmalar yeniden başlıyor

Yapılan açıklamada, Kırkdilim’de çalışmaların müteahhit firma ile yapılan sözleşmede 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasının çalışılmayan dönem olarak belirlendiği hatırlatılarak Nisan ayı itibariyle yeninden inşaatın başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Çorum-Laçin İl Yolu Kırkdilim Geçişi ve Kırkdilim tünellerinin yapım işi Taşyapı İnşaat bünyesinde devam etmektedir. Şu ana kadar Kırkdilim Tünellerinde; T3 tünelinde (1153 m) kazı destek ve nihai beton imalatları tamamlanmış, T2 tünelinde (1157 m) kazı destek imalatları tamamlanmış, nihai kaplama betonu imalatları %60 seviyesine gelmiştir. T1 tünelinde (1389 m) ise kazı destek imalatları %95 seviyesine ulaşmıştır.

Ayrıca T1 tünel girişinde büyük heyelan meydana gelmiş olup, geoteknik projelerin hazırlanması ve sondaj çalışmaları zaman aldığından bu kısımdaki çalışmalar durdurulmuştur. Çorum – Laçin İl Yolu Kırkdilim Geçişi ve Kırkdilim Tünellerinin yapım işi kapsamında bugüne kadar 515.000.000 TL’lik imalat tamamlanmıştır. İşin sözleşmesine göre 1 Aralık/1 Nisan tarihleri arası çalışılmayan dönem olarak belirlenmiş olup, şu anda çalışılmayan dönemde bulunulmaktadır. Nisan ayı itibariyle çalışma sezonu başlayacağından bu tarihten sonra yüklenici firma gerekli hazırlıklarını tamamlayarak işbaşı yapacaktır.” denildi.

(Haber Merkezi)

