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Kırkdilim yolu kapanıyor

Çorum Laçin Karayolu Kırkdilim geçişi 1 Nisan – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında çift yönlü trafiğe kapatılacak. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte mevcut yola alternatif olarak trafik akışı Harmancık yol ayrımı - Çamlıca güzergâhından sağlanacak.

Kırkdilim yolu kapanıyor

Çorum Laçin Karayolu Kırkdilim geçişi 1 Nisan – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında çift yönlü trafiğe kapatılacak. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte mevcut yola alternatif olarak trafik akışı Harmancık yol ayrımı - Çamlıca güzergâhından sağlanacak.

12 Mart 2020 Perşembe 00:05
Kırkdilim yolu kapanıyor

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüklenicisi olduğu Çorum-Laçin İl Yolu Heyelanlı Kesim Kırkdilim Geçişi Km:17+738-26+353,18 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Tünel ve Üstyapı (BSK) işlerinin yapılması işi kapsamında; T1 Tüneli ve girişindeki imalatların yapılabilmesi için Kırkdilim - Laçin yolunda 1 Nisan 2020 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında geçişlerin çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü açıklamanın devamında; “Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte mevcut yola alternatif olarak trafik akışı Harmancık Yol Ayrımı- Çamlıca güzergâhından sağlanacaktır. Ancak bu güzergâhın fiziki ve geometrik durumu ağır tonajlı ve 10 m ve daha fazla olan araçların geçişine uygun standartta olmadığından bu araçlar geçişlerini Çorum-Merzifon-Osmancık üzerinden yapmaları gerekmektedir. Ayrıca servis yolundaki ulaşım da trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

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