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Kırkdilim yolu 6 ay araç trafiğine kapatılıyor

Çorum’u Laçin ve Osmancık ilçelerine bağlayan Kırkdilim güzergahı, yapılacak yol çalışması nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün kararıyla yarından (16 Nisan) itibaren 6 ay süreyle araç trafiğine kapatılıyor. 

Kırkdilim yolu 6 ay araç trafiğine kapatılıyor

Çorum’u Laçin ve Osmancık ilçelerine bağlayan Kırkdilim güzergahı, yapılacak yol çalışması nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün kararıyla yarından (16 Nisan) itibaren 6 ay süreyle araç trafiğine kapatılıyor. 

15 Nisan 2020 Çarşamba 11:12
Kırkdilim yolu 6 ay araç trafiğine kapatılıyor

Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte mevcut yola alternatif olarak trafik akışı, “servis yolu” olarak da bilinen eski yoldan sağlanacak.
Ancak bu servis yolunun fiziki ve geometrik durumunun ağır tonajlı araçların geçişine uygun standartta olmadığından ağır tonajlı ve uzunluğu 10 metre ve daha fazla olan araçların geçişleri ise Çorum-Merzifon-Osmancık güzergâhı üzerinden yapılacak.
Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan Kırkdilim yolunda çalışmalar hızla ilerliyor. Dev projede ilk ışığın yıl sonu görülmesi hedefleniyor. Kırkdilim’de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak. 570 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında şuanda T2 ve T3 tünellerinde çalışmalar devam ediyor. 2020 yılı sonuna kadar T3 tünelinin tamamının, T2 tünelinin yarısının nihai beton kaplama seviyesinde bitirilmesi planlanıyor.
Bu nedenle tünel çalışmalarının daha güvenli ve rahat yapılabilmesi için Çorum-Laçin-Osmancık-Oğuzlar-Dodurga ve Kargı ilçelerine bağlayan karayolu 6 ay süre ile araç trafiğine kapatılıp alternatif olarak trafik eski Laçin Yolu üzerinden sağlanacak.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 15.04.2020 11:18
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