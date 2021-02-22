Kırkdilim tünellerinde sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Çorum’a geldi. Kırkdilim Tüneli Şantiyesini ziyaret edip, brifing alan Karaismailoğlu, Kırkdilim Tünelleri T2 Tüneli Işık Görme Törenine katıldı.

Kırkdilim Geçişi’ndeki “T2 Tüneli” ışık görme töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, Kırkdilim Geçişi Projesinin Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum’un konumunu daha da güçlendirecek bir proje olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, “Çorum’un ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana 5 milyar 274 milyon lira harcama yaptık. 2003’te sadece 59 kilometre bölünmüş yol var iken, bölünmüş yol uzunluğunu 5 kat artırıp, 356 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 406 kilometreye çıkardık. 2003-2020 yılları arasında; Samsun-Ankara Yolu, Kuzey Tetek Aksı, Çorum-Sungurlu ayrımı Alaca Çorum-Yozgat yolu, Alaca girişi, İskilip şehir geçişi, İskilip-Çankırı yolu ile birlikte Saraydüzü-Kargı yollarını bitirdik. Çorum’u bölünmüş yollarla, Samsun, Kırıkkale, Amasya, Yozgat ve Sinop illerine bağladık” diye konuştu.

“AKDENİZ'E ULAŞAN KUZEY-GÜNEY AKSININ ÖNEMLİ BİR PARÇASINI OLUŞTURUYOR”

Çorum’da bugün itibari ile 2 milyar 985 milyon proje bedeli olan 12 karayolu projesi bulunduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bunlardan biri de elbette şu anda bulunduğumuz Kırkdilim Geçişi. Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum için gerçekten çok önemli bir projedir. Laçin-Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının, geçmişten itibaren, heyelan, kaya düşmesi gibi nedenlerle işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçektir.”

“KIRKDİLİM'DE SARP KAYALIKLAR İLE UÇURUM ARASINDA GEÇEN SEYAHATLER ARTIK MAZİDE KALACAK”

8,6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olarak tasarlanan proje bünyesinde toplam uzunluğu 2x4.099 metre olan 3 adet tünel, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet alt geçit bulunduğunu aktaran Bakan Karaismaioğlu, devamında şöyle konuştu:

“4099 metre çift tüpü düşünürsek, yaklaşık 8.2 kilometre tünel uzunluğundan bahsediyoruz. T1, T2 ve T3 tünelleri ile adını güzergâh üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler artık mazide kalacaktır. Bin 553 metre uzunluğundaki T3 tünelimizin kazı çalışmaları bitmiş ve nihai kaplama betonu işlerinde büyük aşama kaydedilmiştir. Sol tüpte nihai kaplama beton imalatı tamamlanmış, sağ tüpte 775 metre ilerleme sağlanmıştır. Bin 389 metre uzunluğundaki T1 tünelinde sol tüpte 563 metre, sağ tüpte 722 metre kazı desteklemede ilerleme kaydedilmiştir.”

“PROJENİN TAMAMLANMASI İLE AKARYAKIT VE ZAMANDAN BÜYÜK TASARRUF EDİLECEK”

Bakan Karaismailoğlu, bin 157 metre uzunluğundaki T2 tünelinde kazı çalışmalarını bitirdiklerini ve Sol tüpte nihai kaplama imalatına başlanacağını kaydetti. Proje bittiğinde mevcut güzergahta seyahat eden vatandaşların ve sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, devamında şunları söyledi:

“Projenin tamamlanması ile birlikte fiziki ve geometrik standartlar yükselecek, yol kolayca aşılabilecek, akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf edilecektir. Kırkdilim Tünelimizin ucunda görünen ışık, son derece anlamlıdır. Güçlü bir kalkınmaya ve her yönden daha parlak bir geleceğe giden yolda Çorum’un istikbalinin ne kadar aydınlık olduğunu ifade etmektedir. Projemizin tamamlanmasıyla ve daha nice adımlarla Çorum’u hak ettiği yaşam kalitesine kavuşturacağız.”