“Kırkdilim tünelleri seneye hizmete girecek”

Milletvekili Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, “Kırkdilim projesi kapsamında; 3 adet tünel T1: 1.389 m, T2: 1.157 m, T3: 1.553 m, 3 adet hemzemin kavşak, 2 adet alt geçit olacak şekilde, mevcutta 10.22 km uzunluğundaki mesafe bu proje ile 8.061 km’ye düşecek.

T3 ve T2 tünellerinde kazı ve destekleme çalışmaları bitirilip ışık görünmüştür. T1 tünelinde ise ışık görünmesine 150m kalmış olup, kazı çalışmaları devam etmektedir. 2 aya kadar T1 tünelinde de ışık görünerek kazı destek işlemleri bitmiş olacaktır.

T3 tünelinin beton kaplaması tamamen bitmiştir. T2 tünelin beton kaplaması ise % 65 tamamlanmıştır. T2 tünelinin beton kaplaması ve T1 tünelinin kazı destek çalışmaları hızla devam etmektedir. Tünelleri birbirine bağlayan 5x5 menfez ve dolgular tamamlanmıştır. Planlandığı gibi tüneller Haziran 2023’te açılacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

