“Kırkdilim Tünelleri'nde T3 tüneli 2021'de tamamlanacak”

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergâhlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde T3 tünelinin 2021 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 22 Şubat'ta katıldığı törenle 1149 metre uzunluğundaki T2 tünelinde ışık görülmesinin ardından T3 tünelindeki çalışmalara ağırlık verildi.

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum Koordinasyon Kurulu toplantısında kent yöneticilerine bilgi verdi.

Kırkdilim mevkiindeki yol ve tünel çalışmalarının devam ettiğini belirten Dinç, projenin Osmancık-Çorum kara yolundaki 8,6 kilometrelik alanı kapsadığını söyledi.

Kırkdilim'in 675 milyon liralık bütçesiyle Çorum'da en büyük yatırımlardan biri olduğuna dikkati çeken Dinç, "Bugüne kadar 296,5 milyon lira harcama yapıldı. Bu yıl da 60 milyon liralık ödeneğimiz var. Bu ödenek aşılmış, yüzde 50 oranın da üzerine çıkılmış durumda. Halen çalışmalar devam etmektedir. Bu sene sonu itibariyle güzergâhtaki T3 tünelinin tamamlanması hedefleniyor” dedi. (AA)

