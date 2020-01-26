“Kırkdilim projesi 2021’e tamamlanacak”

Milletvekili Kaya, “dava adamı” sıfatını taşımanın herkese nasip olmayacağını belirterek, 2001 yılından beri, 18 yıldır aynı istikamette yürümeye devam ettiğini söyledi.

Adeta dört bir yandan kuşatıldıkları, en sıkıntılı zamanlarda aziz milletin her defasında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan dediğini anlatan Kaya, “2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde 31 Mart’da yapılan belediye başkanlığı seçimleri de bizlere önemli mesajlar vermiştir. Milletimizin bize vermiş olduğu mesajları alıp yerine getireceğiz. Biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir partiyiz.” ifadesini kullandı.

Oğuzhan Kaya, “18 yıldan bu yana Türkiye nasıl çağ atladıysa 2023 hedeflerine de birlikte ulaşacağız. Yeter ki şu aramızdaki muhabbet iklimi koruyalım, güçlendirelim daha da yaygınlaştıralım.” değerlendirmesini yaparak, AK Parti döneminde yapılan hizmetler hakkında da bilgi verdi

Kaya, göreve geldiklerinde Kırkdilim tünellerinin hızlandırılması için çalışma başlattıklarını belirterek, bugün bölgeye yapılacak tünellerden birincisinin bitmek üzere olduğunu bildirdi.

2021 yılında Kırkdiim projesini tamamlayarak Kargı, Osmancık, Dodurga, Laçin, Oğuzlarlıların hizmetine açacaklarını açıklayan Kaya, “470 milyon liraya mal olacak yatırama şu ana kadar 80 milyon lira harcadık. Yine Osmaniye-Sarmaşa’nın olduğu bölgedeki yolu bitirdik, 6 kilometresini asfaltladık, 4 kilometresi kaldı, kış şartlarından dolayı bekletiyoruz. Mayıs ayında orayı da asfaltlayıp Osmaniye-Sarmaşa bölgesinin yolunu açıp sürücüleri o virajlardan da kurtaracağız. Osmancık’ın gelişmesi için Organize Sanayi bölgesi çok önemliydi. Milletvekili seçilir seçilmez, Cumhurbaşkanımızın ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında kendisiyle görüşerek Organize Sanayi Bölgesi’ni de plana aldırdık. Buraya şuana kadar 13.5 milyon para gönderdik. Alt yapısından, üst yapısına, kanalizasyonundan, internet ağına, parke taşlarından hizmet binasına hepsini tamamladık” şeklinde konuştu.

Dere Boğazı İçme Suyu Göletinin isale hattı ve arıtması için yaklaşık 40 milyonluk bir ödeneği ayırttırdıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

“Devlet Su İşleri içme suyu arıtmasını ve isalesini bu yıl ihale edecek, çeşmelerimizden damacana kalitesinde su akacak. İçme suyu çalışmalarımızla beraber sulama suyunda da çalışmalarımız devam ediyor. İncesu Göletini tamamladık sulamasını, isale hattını ihale ettik. Müteahhit aldı 15 milyona ve o bölgede kıraç arazileri sulamaya başlayacağız. Şehrimiz için önemli olan Dutlu Dere Sulama Projesi, müteahhidin iflas etmesinden dolayı beklemedeydi. Tasfiye ettiriyoruz, inşallah 100 milyonluk bir yatırım, bu tasfiye sona ererse 2021 yılında ihale ettireceğiz. Osmancık ve Dodurga’da sağ ve sol sahilde sulanmayan arazimiz kalmayacak.”

(Haber Merkezi)