Kırkdilim'de ıslah çalışması yapılacak

Geçtiğimiz günlerde yaşanan heyelanın ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası bölgede oluşabilecek heyelanları önlemek için çalışmalar devam ediyor. Daha önce de sık sık heyelanın yaşandığı bölgede projelendirme ve sondaj çalışmaları tamamlandıktan sonra heyelan ıslahı çalışmalarına başlanılacağı öğrenildi.

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan Kırkdilim geçidinde T1 tünelinin çıkışında 16 Temmuz Cuma günü heyelan meydana gelmişti. Heyelan tehlikesi daha önce fark edildiği ve önlem alındığı için herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları servis yoluna dökülmüştü. Heyelanın ardından Karayolları Müdürlüğü’nden gelen ekipler yerinde inceleme yapmış, ekipler heyelanın olduğu bölgede yaptığı incelemenin ardından bir rapor oluşturmuştu.

Daha önce de sık sık heyelanın yaşandığı bölgede ekiplerin önceden önlem alması nedeniyle oluşabilecek bir facia ucuz atlatılmıştı.

(Haber Merkezi)

