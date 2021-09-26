Kırkdilim'de denetimler sıklaştı

Okulların açılması ve yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, Çorum-Osmancık İl Yolu Kırkdilim Mevkii başta olmak üzere birçok noktada Jandarma trafik ve Asayiş Timlerince kazaların önlenmesi maksadıyla ilave tedbirler alınarak kontroller artırıldı.

Tehlikeli eğim ve virajların bulunduğu Kırkdilim mevkiindeki yol kesiminin, yağışlı havaların başlaması ile birlikte daha tehlikeli hale geleceği ve trafiği olumsuz etkileyeceği değerlendirilerek kazaları önlemek amacıyla bu yol kesiminde sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı’nın “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Planı” doğrultusunda “Söz Konusu İnsan İse; Trafikte 1 Can Kaybı Bile Fazladır” anlayışı ile kazaların ve kazalardan kaynaklı can kayıpları ve yaralanmaları önlemek amacıyla, denetim ve kontrollere 7/24 aralıksız devam edileceği bildirildi.

(Haber Merkezi)

