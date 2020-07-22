“Kırkdilim çalışması 2021 sonuna bitecek”

Vali Mustafa Çiftçi'nin Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantıda “Kırkdilim” ile ilgili sorusu üzerine Karayolları Bölge Müdürü Gönenli, 2021 yılı sonuna kadar projeyi bitirmeyi hedeflediklerini ve trafiğe kapatılan yolun Eylül ayına kadar tamamlanıp normal seyrine döneceğini belirtti.

Karayolları Bölge Müdürü Gönenli'nin konuşmasının ardından Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü söz alarak, Bayat Kavşağı'nda kazalar yaşandığını söyleyerek, bölgede yer alan duvarın tehlike arz ettiğini anlattı. Başkan Ünlü, kavşakta korkuluk yapılmasını talep etti. Gönenli de kavşak talebi doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını ancak duvar için bir oto korkuluk olmasa bile farklı bir çözüm getirmek için uğraşacaklarını dile getirdi.

Karayolları 7. Bölge Bölge Müdürü Gönenli, Bayat'ın içinin yol ağında olmasına rağmen şu anki imkanla ve bu mevsimden sonra 2021 yılına kadar çalışma yapılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

(Haber Merkezi)