“Kırılan kalpleri onaralım, dargın duvarları yıkalım”

Berat Kandili münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan İl Başkanı Coşgunsu, Ramazan-ı Şerif´i müjdeleyen bu anlamlı gecenin birliğimizi, beraberliğimizi ve gönül bağlarımızı güçlendirme imkanı sağladığını kaydetti.

Mübarek Berat Kandili’nin Yüce Allah´ın huzurunda yenilenme gecesi olduğunun altını çizen Coşgunsu, “Ramazan´ı Şerife, günah ve yüklerimizden beraat ederek girme gecesidir. Tüm Çorumlu hemşerilerimizin merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif´in müjdecisi Berat Kandili’ni tebrik ediyor, birlik, beraberlik, barış ve huzur dolu bir Ramazan ayına sizlerle birlikte ulaşmayı diliyorum” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

