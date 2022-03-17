“Kırılan kalpleri onaralım, dargın duvarları yıkalım”
Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Berat Kandili’nin bizlere kırılan tüm kalpleri onarma, dargın duvarları yıkma, kinden ve nefretten uzaklaşma imkanı sunduğunu söyledi.
Güncel 17.03.2022, 08:25
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Berat Kandili münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan İl Başkanı Coşgunsu, Ramazan-ı Şerif´i müjdeleyen bu anlamlı gecenin birliğimizi, beraberliğimizi ve gönül bağlarımızı güçlendirme imkanı sağladığını kaydetti.
Mübarek Berat Kandili’nin Yüce Allah´ın huzurunda yenilenme gecesi olduğunun altını çizen Coşgunsu, “Ramazan´ı Şerife, günah ve yüklerimizden beraat ederek girme gecesidir. Tüm Çorumlu hemşerilerimizin merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif´in müjdecisi Berat Kandili’ni tebrik ediyor, birlik, beraberlik, barış ve huzur dolu bir Ramazan ayına sizlerle birlikte ulaşmayı diliyorum” dedi.
(Uğur GÖRKEM)
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