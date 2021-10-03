Kırıkkale Valiliği’ne Çorumlu Vali atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Geçen ay AFAD Başkanlığı görevine atanan Yunus Sezer'in yerine Kırıkkale Valiliği görevine ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Çorumlu Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olan eski Kargı Kaymakamı Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine de Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya’nın ataması yapıldı.

Atama kararlarına göre ayrıca; Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

Resmi Gazete’de yayınlanan karar sonrası Sosyal Yardımlar Genel Müdürü hemşehrimiz Bülent Tekbıyıkoğlu kentte merak uyandırdı.

Aslen Çorum ili Sungurlu ilçesinden olan 1976 yılı Ankara doğumlu olan Tekbıyıkoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı. Kısa bir süre finans sektöründe çalışan Tekbıyıkoğlu 2004 yılında İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı. İçişleri Bakanlığında sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atandı. Meslek hayatı boyunca birçok kalkınma, istihdam, sosyal yardım, tanıtım projesinin hayata geçirilmesini sağlayan Bülent Tekbıyıkoğlu görev yaptığı yerlerde birçok başarı ve üstün başarı belgesi almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Tekbıyıkoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.



ÖMER TORAMAN KİMDİR?

Karara göre Elazığ Valiliği görevine atanan Ömer Toroman 1967 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. Toraman ilk ve ortaöğrenimini bu kentte, üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı. Toroman Erzurum’da başladığı mesleğinde Kastamonu Küre, Diyarbakır Eğil, Çorum Kargı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı ve Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ömer Toraman Tokat ve Kütahya Valilikleri görevlerinde de bulunmuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

